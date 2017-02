Donald Trumps kandidat til posten som ny arbejdsminister i USA, Andrew Puzder, trækker onsdag sit kandidatur til posten tilbage.



Det oplyser han i en udtalelse ifølge en række medier.



Hans melding kommer forud for en høring torsdag i Senatet, som skulle godkende nomineringen.



Men støtten til Andrew Puzder var begyndt at smuldre blandt flere af de republikanske medlemmer.



Puzder havde brug for 50 stemmer i Senatet for at blive godkendt. Republikanerne sidder på 52, men ifølge CNN ville fire af dem ikke stemme for Puzder.



Puzder skriver i en udtalelse, at han er "beæret" over at have været i betragtning til posten som arbejdsminister.



"Efter grundige overvejelser sammen med min familie, trækker jeg mit kandidatur til posten som arbejdsminister tilbage. Selv om jeg ikke kommer til at være en del af regeringen, støtter jeg fuldt ud præsidenten og hans højt kvalificerede hold," skriver han.



Nomineringen af Puzder har tidligere mødt modstand fra flere demokrater i Senatet, efter at han åbent har kritiseret en overtidsregel indført under Barack Obama.



Andrew Puzder har også stillet sig kritisk over for at hæve mindstelønnen til 15 dollar i timen. Det vil blandt andet ske i staten New York i slutningen af 2018.



Derudover er det kommet frem, at Andrew Puzder har haft en illegal hushjælp ansat.



Sagen kommer oven i en række uheldige sager for Trump og hans regering. Et meget omstridt indrejseforbud er blevet underkendt ved domstolene, og mandag måtte den nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn trække sig.



Han beskyldes for at have ført vicepræsident Mike Pence bag lyset om indholdet af en række samtaler, som han har haft med den russiske ambassadør i USA:



