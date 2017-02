Nato-landenes forsvarsministre har på deres møde onsdag i Bruxelles besluttet at oprette en ny koordinationsenhed i Napoli i Italien for at indsamle og analysere informationer fra lande som Libyen, Syrien og Irak.



Det nye center skal øge Natos muligheder for at deltage i kampen mod terror, i særdeleshed mod organisationen Islamisk Stat.



Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg siger på et pressemøde, at der forventes at være 100 medarbejdere, og at centeret skal være klar "hurtigst muligt".



