USA's præsident, Donald Trump, siger onsdag, at han vil arbejde for, at der kommer en ny fredsaftale mellem Israel og palæstinenserne.



Men han vil lade det være op til parterne selv at nå frem til en løsning, der kan give fred.



Det siger Trump onsdag på et pressemøde i Washington med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.



"USA støtter en fredelig løsning og en god fredsaftale," siger den amerikanske præsident.



"Vi vil arbejde meget flittigt på det. Men det er op til parterne selv at forhandle direkte om en sådan aftale," fortsætter han.



Et af de vigtigste punkter i striden om en langvarig fredsaftale i Mellemøsten er spørgsmålet om en såkaldt tostatsløsning, hvor palæstinenserne på sigt får deres egen stat.



Det har længe været den officielle amerikanske politik.



Men heller ikke her vil Trump lægge sig fast på, hvad der skal ske. Han vil i stedet lade det være op til parterne at finde frem til en aftale.



"Jeg vil være tilfreds med den løsning, som både israelere og palæstinensere kan lide," siger han.



Israel er fra flere sider blevet kritiseret for sine fortsatte byggerier af bosættelser på Vestbredden.



"Dem skal I lige holde lidt igen med," siger Trump henvendt til Netanyahu på pressemødet.



