"et er ikke første gang, at amerikanerne brokker sig over, at de andre Nato-lande ikke putter flere penge i forsvaret.



Men det er første gang, at en siddende amerikansk forsvarsminister så klart skruer bissen på.



Det siger Mikkel Vedby Rasmussen, professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, efter at USA's forsvarsminister, James Matthis, onsdag har sagt, at de andre Nato-lande må polstre deres forsvar, hvis ikke USA skal "moderere" sine forpligtelser i den militære alliance.



"Amerikanerne går og leger med selve fundamentet ved Nato-alliancen for øjeblikket," siger Mikkel Vedby Rasmussen.



"Det er en hård melding fra en siddende forsvarsminister. Han er ikke den første forsvarsminister, der brokker sig over, at europæerne ikke betaler nok. Men han er den første, der siger det så skarpt," siger han.



/ritzau/