Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, bakker op om den skærpede tone fra USA's forsvarsminister, James Mattis, der onsdag har stillet europæiske medlemslande et ultimatum.



Betal mere til vores fælles forsvar, ellers vil USA "moderere" sine forpligtelser i Nato, lyder beskeden fra Mattis.



"Jeg byder hans ideer velkommen. Forsvarsminister Mattis gav udtryk for et stærkt engagement i Nato og den transatlantiske relation og vigtigheden af at styrke Nato. Vi forstår alle, at vi er stærkere og mere sikre i fællesskab. Især i en tid med uro og usikkerhed har vi brug for et stærkt Nato - og det var også budskabet fra forsvarsminister Mattis," siger Jens Stoltenberg ifølge NTB.



Samtidig understreger Stoltenberg behovet for et rimelig byrdefordeling, og for at de lande, som ikke kan leve op til målet om at betale to procent af bruttonationalproduktet (bnp) til forsvaret, skal til at gøre det.



"Nu diskuterer vi, hvordan det skal gå til," siger Stoltenberg.



1,17 procent af Danmarks bnp går til forsvarsbudgettet. Danmark er dermed et af de lande, der betaler for lidt ifølge en Nato-erklæring fra 2014.



James Mattis er klar i mælet i sine bemærkninger fra Nato-topmødet.



"Amerikanske skatteydere kan ikke længere bære en ulige byrde i forsvaret af vestlige værdier. Hvis ikke jeres lande vil have, at USA modererer sin forpligtelse til alliancen, skal I hver især vise mere støtte til vort fælles forsvar, siger Mattis.



