Det var ifølge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) et "rimeligt stærkt og markant indlæg", hans amerikanske kollega, James Mattis, kom med på Natos forsvarsministermøde onsdag i Bruxelles.



"Man kan ikke forvente, at amerikanske skatteydere bliver ved med at betale for sikkerheden i Europa, hvis ikke europæerne selv viser vilje og vej til at øge udgifterne. Det var ikke truende, det var konstaterende, at sådan er den nye regerings politik. At der bliver lagt alvor bag ordene," siger Claus Hjort.



Men den danske forsvarsminister mener, at han og alle de øvrige Nato-medlemmer kan føle sig helt overbevist om USA's fortsatte opbakning til Nato efter at have hørt forsvarsminister Mattis tale.



"Der var fuld forpligtelse på Nato-samarbejdet. De fleste af de mange, mange taler, der blev holdt, blev indledt med at takke den amerikanske forsvarsminister for hans stærke indlæg, som jo var stærkt beroligende for alle, der sad i lokalet.



Men der var ifølge Hjort også klar besked til alle hovedstæder om, at der ikke er nogen vej uden om at øge forsvarsbevillingerne.



"Det betyder utrolig meget, at der er en debat i Amerika om det unfair i, at amerikanerne skal betale, hvorimod de rige lande her i Vesteuropa ikke betaler deres fair share," sagde han.



