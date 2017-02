USA's forsvarsminister, James Mattis, siger, at de andre Nato-medlemslande skal bakke mere op om det fælles forsvar, hvis ikke USA skal "moderere" sine forpligtelser i Nato, skriver Reuters.



- Amerikanske skatteydere kan ikke længere bære en ulige byrde i forsvaret af vestlige værdier.



- Hvis ikke jeres lande vil have, at USA modererer sin forpligtelse til alliancen, skal I hver især vise mere støtte til vort fælles forsvar, siger Mattis i en skriftlig bemærkning fra Nato-mødet i Bruxelles.



Han understreger, at det ikke kan være op til amerikanerne at bekymre sig mere om fremtiden for europæernes børn, end de selv gør.



Dermed lægger han sig op af de meldinger, som USA's præsident, Donald Trump, har lagt vægt på i både valgkamp og i sin korte tid i Det Hvide Hus.



Trump har ved flere lejligheder understreget, at Danmark og de øvrige europæiske Nato-lande skal skrue op for deres betaling til Nato-fællesskabet.



Ved sin ankomst til Bruxelles tidligere onsdag understregede James Mattis dog USA's fulde fortsatte opbakning til den vestlige forsvarsalliance.



"Alliancen er og forbliver det faste fundament for USA og for hele det transatlantiske samfund. Vi er tæt knyttet sammen, og præsident Trump har udtalt sin stærke støtte til Nato," sagde han.



Stats- og regeringscheferne enedes i 2014 om en målsætning om, at alle lande i 2024 skal bruge to procent af deres bruttonationalprodukt på forsvaret.



Sidste år levede kun fem lande - USA, Grækenland, Storbritannien, Estland og Polen - op til det mål. Danmark lå på 1,17 procent.



"Vi skal sikre, at vi ikke er det samme sted ved slutningen af året, som vi er nu," siger James Mattis.



Hvordan USA eventuelt vil reducere sit bidrag til Nato, nævner den amerikanske forsvarsminister ikke noget om i sine bemærkning.



