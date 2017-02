Den har været undervejs i en årrække, og onsdag er frihandelsaftalen mellem EU og Canada, Ceta, blevet godkendt af Europa-Parlamentet.



Ifølge EU-parlamentariker Jeppe Kofod (S), der er næstformand i den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet, skal danskerne glæde sig over godkendelsen.



"Det er i dag en festdag. EU-Parlamentets ja til aftalen betyder flere danske arbejdspladser og giver danske virksomheder fri adgang til 35 millioner købedygtige canadiere," siger han.



Også Venstres medlem af EU-Parlamentet, Morten Løkkegaard, er glad for, at et flertal på 408 parlamentarikere stemte for Ceta.



Modsat er Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU langtfra begejstret for afstemningens udfald. Hun er en af de 254 parlamentarikere, der trykkede på nej-knappen.



"Jeg er rigtig skuffet," siger hun og peger på en bekymring for demokratiet.



"Med Ceta har vi formelt set stadig lov til at lave love for at beskytte miljøet og forbrugerne, men i den virkelige verden bliver vi nødt til hele tiden at spørge Canada først, fordi der skal være ens lovgivning," siger hun.



Rina Ronja Kari frygter blandt andet, at pengestærke lobbyister vil kunne udvande og forsinke lovgivning om for eksempel farlige kemikalier i mad.



Kritikere har også tidligt advaret om, at aftalen kan hæmme EU-landenes muligheder for at tage hensyn til miljøet. De frygter samtidig, at aftalen kan bane vejen for flere andre store handelsaftaler.



Men ifølge Jeppe Kofod skal danskerne ikke bekymre sig over aftalen.



"Jeg giver ikke køb på hverken vores rettigheder eller standarder, og derfor har vi også krævet garantier herfor i aftalen. Det har vi fået, og derfor kan jeg støtte aftalen," siger Jeppe Kofod.



Ceta fjerner over 99 procent af handelsbarriererne mellem EU og Canada, som er en af verdens ti største økonomier.



Den skal nu ratificeres i 38 nationale og regionale parlamenter i hele EU, før den formelt træder i kraft.



Rina Ronja Kari håber, at bremsen vil blive slået i et sted. Selv vil hun sammen med andre parlamentarikere forsøge at lægge pres på Folketinget.



