Den amerikanske præsident, Donald Trump, afviser onsdag i en opdatering på Twitter ideen om, at der skulle have været "en russisk forbindelse" mellem medlemmer af Trumps valgstab og russiske efterretningsfolk.



Trumps tweet kommer som en kommentar til avisen The New York Times' rapporter om forbindelsen.



"Det er nonsens, som blot er et forsøg på at dække over de mange fejl i Hillary Clintons tabervalgkamp," skriver Trump.



"Mediernes falske nyheder går amok med deres konspirationsteorier og blinde had," skriver han videre.



Han langer især ud over aviserne Washington Post og The New York Times.



"Den virkelige skandale her er, at fortrolige efterretninger gives bort, som var det slik. Meget uamerikansk," fortsætter Trump og henviser til en række læk til medierne.



Mistanken om, at Trump og flere af hans betroede medarbejdere har en god forbindelse til Rusland, er blevet vakt, efter at den nu tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn er blevet taget i at lyve om en række samtaler med den russiske ambassadør i USA.



Trump fyrede mandag Flynn og begrundede sin med, at han havde vildledt Trumps administration.



Den amerikanske efterretningstjeneste konkluderede i januar, at Rusland havde blandet sig i den amerikanske valgkamp angiveligt for at sikre Trump sejren over Hillary Clinton.



Nu forsøger efterforskerne at fastslå, om Trump-medarbejdere samarbejdede med russerne i forsøgene på at sværte Clinton, skriver The New York Times.



/ritzau/