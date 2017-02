Relateret indhold Tilføj søgeagent NATO Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer NATO

USA's forsvarsminister, James Mattis, understreger ved ankomsten onsdag til møde med sine Nato-kolleger i Bruxelles USA's fortsatte opbakning til den vestlige forsvarsalliance.



"Alliancen er og forbliver det faste fundament for USA og for hele det transatlantiske samfund. Vi er tæt knyttet sammen, og præsident Trump har udtalt sin stærke støtte til Nato," siger Mattis.



Men den amerikanske minister understreger ved sin debut i Nato-kredsen også, at samtlige 28 Nato-lande skal betale deres andel af det fælles forsvar.



"Det er helt på sin plads og et rimeligt krav, at alle, der nyder godt af det bedste forsvar i verden, også bærer hver deres forholdsmæssige andel af de nødvendige udgifter for at forsvare friheden."



"Jeg er her for at lytte til mine ministerkolleger og for at have en åben samtale mellem venner og allierede om vores fælles og delte forpligtelser," siger Mattis på vej ind til mødet.



/ritzau/