Efter planen er det fra næste år slut med at trække regningen til håndværkeren, vinduespudseren og barnepigen fra i skat.



Men håndværkerfradraget bør forlænges, mener Dansk Folkeparti. Og erhvervsorganisationen Håndværksrådet er enigt: Ordningen skal blive.



"Vi er glade for ordningen. Og det skyldes især, at den har gjort et stort indhug i det sorte arbejde," siger afdelingschef Frank Korsholm fra Håndværksrådet.



Ordningen blev første gang indført i 2011 for at holde hånden under bygge- og anlægsbranchen i en tid med krisestemning og tomme ordrebøger.



Flere økonomer har siden fremført, at der ikke længere er brug for ordningen.



Samtidig har håndværkerfradraget fået kritik for at koste langt over en million kroner per skabt job i sektoren. De kritiske røster rykker dog ikke ved Håndværksrådets tro på, at ordningen har sin berettigelse.



"Der er ikke krise i byggeriet i øjeblikket. Håndværkerne har meget at lave. Men vi ved, at det går op og ned. Gode år bliver afløst af dårlige år," siger Frank Korsholm.



Håndværksrådet arbejder for bedre vilkår for landet små og mellemstore virksomheder.



/ritzau/