Den italienske regering vil forsøge at strikke en redningspakke på 5 mia. euro, eller cirka 37 mia. kr., sammen til to af landets svækkede banker Venoto Banca og Banca Popolare di Vicenza.



Det skriver Financial Times.



Redningspakken vil være en "præventiv kapitalrekonstruktion", hvilket vil sige, at man kan sprøjte penge i banker uden at bryde med EU's regler om statsstøtte.



Der er i øjeblikket tale om at fusionere de to banker, hvis situation i øjeblikket forværres dagligt grundet et stort antal kunder, som trækker penge ud af banken.



Italiens banksektor står mildest talt ikke i den stærkeste position i de seneste år. Regeringen er allerede i forhandlinger med EU om en lignende pakke til verdens ældste bank, Monte dei Paschi di Siena, på 8,8 mia. euro, eller 65 mia. euro.



Derudover er regeringen i fuld gang med en kapitalrekonstruktion i landets største bank, Unicredit, på 13 mia. euro, som forventes at afsluttes næste måned, skriver Financial Times.



/ritzau/FINANS