S vil stoppe håndværkerfradrag - frygter overophedning

Socialdemokratiet vil stoppe boligjobordningen – også kaldet håndværkerfradraget.



Det siger partiets finansordfører, Benny Engelbrecht, mens Dansk Folkeparti vil bevare ordningen og helst gøre den permanent.



"Det er der ikke brug for, når der er højkonjunktur i byggesektoren. Boligjobordningen giver god mening, når der er lavkonjunktur. Der er vi jo langt fra i dag," siger Benny Engelbrecht.



Ordningen udløber næste år. Fra 2018 kan husejere ikke længere trække visse håndværkerregninger fra i skat.



"Tilbage står, at den grønne boligjobordning ikke giver grønne effekter eller arbejdspladser. Derfor synes vi, at midlerne til boligjobordningen kan bruges bedre på anden vis," siger Benny Engelbrecht.



Dansk Folkeparti erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, er uenig.



Han mener, at der er en række fordele ved ordningen.



"Vi har blandt andet fået mindre sort arbejde, og det har også haft gavnlige effekter på antallet af studie- og lærlingepladser inden for håndværksfagene," siger han til DR.



Derfor ser partiet gerne, at der kommer en genforhandling, hvor man kan prøve at finde en fornuftig finansiering af en model, hvor man kan sikre en fortsættelse af boligjobordningen.



"En permanent model, hvor vi ved, hvad vi har at gå efter i flere år, vil være at foretrække," siger han.



I 2015 forlængede V-regeringen håndværkerfradraget til og med 2017 med støtte fra Alternativet og SF.



Fra 2016 har husejere ikke kunnet få lavet køkken eller badeværelse. Til gengæld kan boligjobordningen bruges til solceller på taget eller installation af såkaldt intelligent varme-, ventilations- eller lysstyring.



Boligjobordningen har beskeden virkning på sort arbejde, mener Benny Engelbrecht.



/ritzau/