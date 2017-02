USA vil ikke længere insistere på en tostatsløsning i konflikten mellem Israel og Palæstina.



Det siger en højtstående embedsmand fra Det Hvide Hus tirsdag.



Dermed signalerer USA et skarpt brud med en årtier lang støtte til en tostatsløsning i den israelsk-palæstinensiske konflikt.



Ifølge embedsmanden vil USA ikke længere forsøge at diktere vilkårene for en eventuel fredsaftale. I stedet vil USA støtte det, som de to parter bliver enige om.



"En tostatsløsning, der ikke bringer fred med sig, er ikke et mål, som nogen ønsker at gå efter," siger embedsmanden på betingelse af anonymitet.



"Målet er fred, uanset om den kommer i form af en tostatsløsning, hvis det er det, parterne ønsker, eller i form af noget andet, hvis det er det, parterne ønsker."



Udmeldingen kommer på tærsklen til den israelske premierminister, Benjamin Netanyahus, besøg i Det Hvide Hus onsdag.



/ritzau/AFP