Medie: Trump-ansatte var i kontakt med russiske agenter

Aflyttede telefonsamtaler viser, at medarbejdere i Donald Trumps præsidentvalgkamp og andre personer med tilknytning til Trump i 2016 havde kontakt med højtstående russiske efterretningsagenter gentagne gange.



Det oplyser fire nuværende og tidligere amerikanske embedsmænd til The New York Times.



Amerikanske efterretningstjenester opsnappede kommunikationen omkring samme tidspunkt, som de fandt beviser for, at Rusland forsøgte at påvirke præsidentvalget ved at hacke Demokraternes Nationale Komité (DNC).



Det fortæller tre af de fire embedsmænd til avisen.



De amerikanske myndigheder og efterretningstjenester forsøgte herefter at finde ud af, om Donald Trumps kampagnemedarbejdere i al hemmelighed samarbejdede med russerne om hackingen eller andre bestræbelser på at påvirke valget.



Ifølge embedsmændene er der dog indtil videre ikke fundet beviser for et sådant samarbejde.



Årsagen, til at de opsnappede samtaler alarmerede de amerikanske efterretningsmyndigheder, var til dels mængden af den kontakt, der foregik, ligesom at Donald Trump talte varmt om den russiske præsident, Vladimir Putin.



På et tidspunkt sidste sommer sagde Trump blandt andet, at han håbede, at russiske efterretningsfolk havde stjålet demokraten Hillary Clintons e-mails og ville offentliggøre dem.



Aflytningen gjaldt ifølge de amerikanske embedsmænd ikke kun medarbejdere i Trumps valgkamp. Den gjaldt også andre af Trumps ansatte.



Blandt de rådgivere, de amerikanske efterretningstjenester reagerede på, var ifølge de fire embedsmænd Paul Manafort.



Han var Trumps kampagnechef frem til august 2016, hvor han gik af efter at være blevet kørt ud på et sidespor.



Manafort har tidligere været rådgiver for Viktor Janukovitj, den Rusland-venlige tidligere præsident i Ukraine.



Paul Manafort afviser beskyldningerne over for The New York Times.



På den russiske side omfattede kontakten ifølge embedsmændene også medlemmer af den russiske regering uden for efterretningstjenesterne.



De fire embedsmænd, som avisen har talt med, udtaler sig alle på betingelse af anonymitet, fordi den igangværende undersøgelse af sagen er fortrolig.



/ritzau/