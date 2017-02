Fra næste år er det som udgangspunkt slut med at trække håndværkerregninger fra i skat.



Her udløber den såkaldte boligjobordning også kaldet håndværkerfradraget. Den betyder, at man kan trække penge fra i skat, hvis man har fået udført bestemte håndværksydelser i hjemmet.



Dansk Folkeparti slår nu fast, at ordningen skal forlænges. Helst på permanent basis, skriver DR.



"Vi har blandt andet fået mindre sort arbejde, og det har også haft gavnlige effekter på antallet af studie- og lærlingepladser inden for håndværksfagene. En permanent model, hvor vi ved, hvad vi har at gå efter i flere år, vil være at foretrække," siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF).



I regeringsgrundlaget fra november sidste år hedder det helt kort, at regeringen vil se på, om håndværkerfradraget skal forlænges.



Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, erklærer sig dog "positiv" overfor at videreføre håndværkerfradraget efter 2017. Men han vil endnu ikke lægge sig endegyldigt fast på, om ordningen skal bevares.



Først skal der foretages nærmere analyser, lyder det.



"Vi er i udgangspunktet positive overfor en videreførelse af boligjobordningen. Lad os se på erfaringerne, hvordan det virker, og hvordan vi eventuelt kan finansiere det fremadrettet," siger Jakob Ellemann-Jensen.



Liberal Alliance imod forlængelse



De Konservative ser ligeledes med stor velvilje på at forlænge boligjobordningen og vil også gerne gøre det permanent.



Men det afhænger af, hvad regeringens undersøgelser af ordningen viser, lyder det.



Hos det tredje regeringsparti, Liberal Alliance, afviser man til gengæld at forlænge håndværkerfradraget.



"Liberal Alliance har været imod boligjobordningen fra starten," siger finansordfører Joachim B. Olsen.



Det er man stadig. Derfor vil Liberal Alliance afskaffe håndværkerfradraget og bruge den milliard, som ordningen i runde tal koster årligt, på at sænke skatten på arbejde.



Ordningen blev i 2011 indført for at holde hånden under bygge- og anlægsbranchen, men flere økonomer har kritiseret, at der ikke længere er grund til det.



