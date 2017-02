USA's præsident, Donald Trump, følte sig ført bag lyset af sin nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, og derfor bad han ham mandag indlevere sin afskedsbegæring.



Det fortæller præsidentens talsmand, Sean Spicer, på et pressemøde tirsdag i Washington.



Her er det også er kommet frem, at Det Hvide Hus allerede 26. januar blev orienteret om Flynns kontroversielle samtaler med den russiske ambassadør.



"Præsidenten har været meget bekymret over, at general Flynn har vildledt vicepræsident Mike Pence og andre," siger Spicer.



"Tilliden mellem Flynn og Trump var i færd med forsvinde, og det var det, som gjorde, at Trump bad Flynn om at gå af," tilføjer han.



Flynn beskyldes for at have løjet over for vicepræsident Mike Pence om indholdet af samtaler, han havde med Ruslands ambassadør i USA i slutningen af december.



Flynn afviste i første omgang beskyldninger om, at han i samtalerne havde drøftet de sanktioner, som daværende præsident Barack Obama indførte over for Rusland 29. december. Siden trak Flynn i land.



Det Hvide Hus blev den 26. januar orienteret af justitsministeriet om Flynns samtaler med den russiske ambassadør.



Det var alt for længe efter samtalerne ifølge Trumps smag, siger Sean Spicer.



/ritzau/