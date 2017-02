Rusland har i al hemmelighed testet og gjort et nyt krydsermissil klar til brug.



Det skriver avisen The New York Times, der har sine oplysninger fra embedsmænd i USA's regering.



Det landbaserede missil, som vækker bekymring i Washington, er det samme, som Obama-regeringen tilbage i 2014 sagde var blevet testet i strid med en nedrustningstraktat fra slutningen af den kolde krig.



Aftalen, som Rusland beskyldes for at bryde, blev ratificeret i 1988. Ifølge den må russerne ikke besidde eller producere landbaserede krydsermissiler med en rækkevidde på mellem 500 og 5500 kilometer.



Ifølge amerikanske kilder er Rusland nu i besiddelse af to operationelle eksemplarer af det forbudte krydsermissil.



Det ene er placeret i det sydøstlige Rusland, mens der ikke er detaljer om placeringen af den nye missilbataljon.



/ritzau/