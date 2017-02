Relateret indhold Tilføj søgeagent Europol

Selv om samarbejdet mellem dansk politi og Europol fra 1. maj ikke bliver varmt, så er både Venstres og Socialdemokratiets medlemmer af Europa-Parlamentet alligevel glade.



Årsagen er, at Europa-Parlamentet tirsdag gav grønt lys til, at Danmark ikke sendes helt ud i kulden.



Europol overgår 1. maj til et nyt europæisk retsgrundlag. Det betyder, at Danmark på grund af forbeholdet mod at deltage i EU's retlige samarbejde ikke længere kan deltage som kernemedlem. Derfor skal en særaftale være på plads senest 1. maj.



632 medlemmer i parlamentet gav tirsdag støtte til, at Danmark kan komme på en liste over tredjelande, som Europol kan indgå samarbejdsaftaler med. 10 stemte imod og 51 undlod at stemme.



/ritzau/