Skatteminister Karsten Lauritzen (V) afviser at svare på, om regeringen har tænkt sig at købe "flere grønlændere i denne valgperiode".



I stedet inddrager han Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), skriver han i et svar til Folketinget.



Skatteministeren har tidligere lagt sagen om sine uheldige udtalelser om det grønlandske folketingsmedlem Aleqa Hammond bag sig.



Og det gør han nu også skriftligt.



"Spørgsmålet ligger ikke inden for mit ansvarsområde som minister," lyder det i svaret til socialdemokraten Lars Aslan Rasmussen.



Skatteministeren mener ikke, at spørgsmålet er i overensstemmelse med intentionerne og rammerne for besvarelse.



Lauritzen kom ved en nytårskur galt afsted, da han sagde, at Venstre har "købt en grønlænder" med henvisning til en aftale med Hammond.



Aftalen betød, at hun blev udnævnt som formand for Grønlandsudvalget i Folketinget. Til gengæld lovede hun, at hun i sager om kabinetsspørgsmål ikke kommer til at vælte regeringen.



Ministeren har tidligere beklaget sine udtalelser.



"Jeg kommer altid og svarer på spørgsmål fra Folketinget, og det gør jeg hver eneste dag, jeg er aktiv som minister. Men det der er politisk drilleri, som nedværdiger Folketinget som institution, og derfor svarer jeg ikke på spørgsmålet," har Lauritzen sagt.



