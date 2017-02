Udvalgsmøder skal kun flyttes til provinsen, når det giver mening, melder Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).



Det gør det især, når borgere, organisationer og foreninger skal høres om en bestemt sag, der bliver diskuteret i et af Folketingets udvalg, lyder det fra formanden.



Udmeldingen kommer i forlængelse af, at et flertal i Folketinget er positivt stemt for at flytte udvalgsmøder til provinsen.



"Jeg tror jo ikke på, at vi kan lægge alle udvalgsmøder ude i landet. Det kan ikke lade sig gøre. Men når det for eksempel drejer sig om deputationer, mener jeg, at det er langt bedre, at det er os, der kommer ud, end at det er en deputation, der kommer til Christiansborg," siger Pia Kjærsgaard.



Organisationer, foreninger og borgere kan møde op i et folketingsudvalg og inden for 15 minutter orientere om deres holdning til et af de emner eller forslag, udvalget arbejder med. Det kaldes en deputation.



Interesserede skal ofte rejse langt for at deltage i deputationerne på Christiansborg.



Det kræver ressourcer og gør, at færre møder op, mener Kjærsgaard, der både kalder systemet forældet og utilfredsstillende.



I stedet skal politikere komme borgere, organisationer og foreninger nær på både rådhuse og i forsamlings- og kulturhuse rundtom i landet.



"Det kan eksempelvis være i et område, hvor der er udfordringer med flygtningesituationen, et område med store sociale problemer eller i udkantsdanmark, hvor der er behov for at drøfte forholdene og problemerne tæt på," siger Kjærsgaard.



Det er Folketingets Præsidium, der kan stemme forslaget igennem. Ifølge Pia Kjærsgaard er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier til at se på forslaget.



Formanden kan ikke specificere, hvilke udvalg der kunne drage mere ud, eller hvor mange møder og deputationer der bør udflyttes.



Næstformand i Folketingets Præsidium Henrik Dam Kristensen (S) er enig i, at møderne kun skal flytte ud en gang imellem.



Til spørgsmålet om, hvad det vil koste, at de folkevalgte skal ud i landet, svarer han:



"Opererer du med, at du en mandag tager toget derhen, hvor mødet bliver holdt og tager hjem igen bagefter, er omkostningerne begrænsede. Jeg ser det ikke som den store udfordring," siger han og henviser til, at folketingsmedlemmer i arbejdsregi kan rejse gratis med offentlig transport.



Regeringspartiet Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti står bag forslaget om at flytte udvalgsmøder ud i landet.



/ritzau/