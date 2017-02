Flirt mellem S og DF skræmmer ikke regeringspartier

De Konservative og Liberal Alliance er fast forankret i blå blok, hvor også Dansk Folkeparti har lagt sit lod i tæt på to årtier.



Mandag aften åbnede DF-formand Kristian Thulesen Dahl dog for, at hans parti på et tidspunkt kan indgå i en regering med Socialdemokratiet.



Det vil være en ny verden på Christiansborg, da Dansk Folkepartis størrelse har gjort partiet til kongemager utallige gange.



De positive toner mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kommer dog ikke bag på hverken Liberal Alliance eller De Konservative.



- Det har været tydeligt i et stykke tid, at de to partier bakker hinanden op i en politisk kurs, som jeg er meget uenig i, siger politisk ordfører for Liberal Alliance Christina Egelund.



- Det er en kurs, som i mine øjne er passiv og bagudskuende, hvor partierne eksempelvis insisterer på, at danskerne skal betale en høj boligskat, og at de ikke må køre i Uber, siger hun.



Hos De Konservative fortæller gruppeformand Mette Abildgaard, at hendes parti har et "rigtig godt samarbejde" med både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.



Så partiernes udmeldinger om et muligt regeringssamarbejde skræmmer ikke.



- Men det er klart, at Dansk Folkeparti må gøre op med sig selv, hvor de føler sig mest hjemme, siger Mette Abildgaard.



De Konservative og Liberal Alliance er del af den regering, der lever på Dansk Folkepartis stemmer.



Regeringspartierne frygter dog ikke, at de ryger af taburetterne, fordi Dansk Folkeparti åbner for at regere med Socialdemokratiet.



- Jeg har ikke på noget tidspunkt hørt Kristian Thulesen Dahl så meget som nævne, at han skulle trække støtten til regeringen.



- For mig ligner det mere en tilkendegivelse af mere samarbejde mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, siger Mette Abildgaard.



Fra Liberal Alliance lyder det:



- Vi er en mindretalsregering, og vi skal altid finde flertal for vores politik. Så det gør mig ikke nervøs, siger Christina Egelund.



/ritzau/