Trumps nye finansminister vil kæmpe for lavere skatter

Det amerikanske senat har mandag godkendt Steven Mnuchin som landets nye finansminister.



Dermed har præsident Donald Trump fået udfyldt en af sin regerings vigtigste poster.



"Mnuchin vil kæmpe for skattenedsættelser for middelklassen og for (at sikre, red.) industriarbejdspladser," siger Trump efter Senatets beslutning.



Den 54-årige Mnuchin, der blandt andet har arbejdet for investeringsbanken Goldman Sachs, blev bekræftet som finansminister med stemmerne 53 for og 47 imod i Senatet, hvor Republikanerne har flertallet.



Senator Joe Manchin fra West Virginia var den eneste af forsamlingens demokratiske medlemmer, som stemte for Mnuchin.



Demokraterne i Senatet gik i en fem timer lang høring i januar hårdt til Mnuchin.



Han blev beskyldt for som direktør for en bank i Californien at have sat tusindvis af boligejere på gaden under finanskrisen, samtidig med at han hjalp velhavende kunder med at beskytte deres formuer i skattely.



Under høringen kom det også frem, at Mnuchin i forbindelse med at Trump havde nomineret ham til posten som finansminister, havde glemt at informere om ejendomsbesiddelser til en værdi af 95 mio. dollar samt om et hverv som direktør for et selskab på Caymanøerne, der er mest kendt for at være et skatteparadis.



Umiddelbart efter mandagens afstemning blev Mnuchin blevet taget i ed som finansminister af vicepræsident Mike Pence.



I sin første udtalelse som minister fastslår Mnuchin, at han vil bruge embedet til at "skabe flere arbejdspladser, bekæmpe terroraktiviteter og finansiering" af disse.



Det bliver nu op til Steven Mnuchin at stå i spidsen for at gennemføre Donald Trumps løfter om en skattereform samt en delvis afvikling af de strammere regler, som de amerikanske banker og finanssektoren blev underlagt i kølvandet af finanskrisen.



Udsigten til løsere tøjler i form af en deregulering har fået kurserne på de store amerikanske banker og finansselskaber til at stige på Wall Street.



Mandag godkendte Senatet også David Shulkin som minister med ansvar for sager angående krigsveteraner. Det skete med stemmerne 100 for og ingen imod.



/ritzau/Reuters