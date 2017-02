Indianere får nej til at stoppe stor olierørledning

En føderal dommer i Washington D.C. har mandag afvist en anmodning fra to indianerstammer i USA om at udsætte opførelsen af den sidste del af en kontroversiel olierørledning.



Det drejer sig om en 1885 kilometer lang rørledning, der skal føres gennem et naturområde i delstaten North Dakota



Men indianerne mener, at rørledningen kan forgifte deres vand, krænke deres naturreservat og kultur og skænde de områder, der er hellige for dem.



Men dommer James Boasberg afviser ønsket fra Sioux-stammerne Standing Rock og Cheyenne River.



Dermed er mulighederne for at stoppe olierørledningen blevet færre for indianerne, der længe har kæmpet mod det 3,8 milliarder dollar dyre projekt.



"Vi er skuffede over dagens afgørelse, hvor det afvises at indføre et stop for Dakota-olierørledningen," hedder det i en udtalelse fra Standing Rock-stammen.



Kort efter sin entre i Det Hvide Hus underskrev Donald Trump to dekreter, der gjorde projektet muligt.



Efter ordre fra Trump om at fremskynde processen gav den amerikanske hær onsdag i sidste uge den sidste tilladelse til at begynde projektet. Hæren ejer det stykke land, som rørledningen skal føres igennem.



Der har været store protester mod projektet fra indianerstammen, men også fra flere miljøorganisationer, politikere og kendte.



Flere protestlejre er dukket op i området, og tusindvis af mennesker er rejst dertil for at protestere mod rørledningen. Det har ført til voldelige sammenstød og omkring 600 anholdelser.



Juridiske eksperter har sagt, at det nok bliver svært for indianerne at få en domstol til at stoppe arbejdet med rørledningen.



/ritzau/Reuters