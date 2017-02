Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, er blevet interviewet sammen af Fagbladet 3F. Her afviser ingen af de to at gå i regering sammen.



"Egentlig oplever jeg, at Kristian (Thulesen Dahl red.) og jeg arbejder meget på samme måde. Når der er et problem, der skal løses, så sørger vi for at finde et ordentligt svar. Og det er faktisk lykkedes os på en række områder at gøre i fællesskab. Jeg er glad for samarbejdet, og hvad fremtiden bringer, det får fremtiden jo at vise," siger Mette Frederiksen til Fagbladet 3F ifølge Ekstra Bladet.



Spurgt om, hvorvidt Mette Frederiksen helt vil afvise at gå i regering med Dansk Folkeparti, siger formanden:



"Jeg tror, at jo tættere vi kommer på et valg, jo flere bogstavlege vil der være.2



Til samme tema fortæller Kristian Thulesen Dahl, at partiet, der ellers trofast har peget på statsministre fra Venstre, også kan gøre andet.



"Betyder det (at DF pegede på en blå regering i 2015, red.) så, at tingene er fastfrosset eller støbt i cement i evig tid i forhold til, hvor positionerne er, lyder et spørgsmål fra Fagbladet.



"Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Vi vil bruge al vores energi på at skabe muligheden for Dansk Folkeparti til at kunne lave et flertal med flere partier i Folketinget, siger han til Fagbladet 3F.



Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har historisk ikke været tæt på at danne regering. Ikke mindst på grund af nag, efter at Socialdemokratiets daværende formand Poul Nyrup Rasmussen i 1999 om Dansk Folkeparti sagde:



"Stuerene, det bliver I aldrig."



Det har ikke i første omgang været muligt at få en uddybende kommentar fra Socialdemokratiet.



Politisk ordfører Nicolai Wammen skriver dog på det sociale medie Twitter:



"Spændende melding fra Thulesen Dahl. S sætter pris på godt samarbejde om blandt andet topskat, pensionsalder og kollektiv trafik."



/ritzau/