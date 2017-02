Outsider står til at vinde fransk præsidentvalg

Emmanuel Macron, der længe har været betragtet som en outsider i det franske præsidentvalg, står ifølge en ny meningsmåling til at vinde valget.



Meningsmålingen, foretaget af Opinionway, viser, at Macron går videre til anden runde af præsidentvalget sammen med Marine Le Pen.



Her vil han vinde den afgørende valgrunde med 63 procent af stemmerne, spår målingen.



Samme meningsmåling viser også en sejr til Francois Fillon, hvis anden valgrunde i stedet bliver et opgør mellem ham og Marine Le Pen.



I første valgrunde står Marine Le Pen og Emmanuel Macron til at få henholdsvis 26 og 22 procent af stemmerne, hvor der er opstillet seks kandidater.



Francois Fillon fra det republikanske parti står til at få 21 procent af stemmerne i første omgang af præsidentvalget.



Den konservative Fillon, som tidligere var favorit til at vinde præsidentvalget, er gået stærkt tilbage i meningsmålingerne efter beskyldninger om, at hans kone har fået løn fra offentlige midler for arbejde, som hun ikke udførte.



Marine Le Pen repræsenterer det højrenationalistiske parti Front National.



Emmanuel Macron er fra det socialliberale parti Fremad, som han selv har stiftet.



Det franske præsidentvalg foregår i to runder.



De to kandidater, der i første omgang får flest stemmer, går videre til anden runde, hvor der så findes en vinder.



/ritzau/