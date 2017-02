Populær politiker skal holde Tysklands moralske fane højt

Tysklands næste forbundspræsident hedder Frank-Walter Steinmeier.



Forbundsforsamlingen i Tyskland har søndag peget på Steinmeier som landets næste statsoverhoved. Han er blevet valgt med 931 stemmer ud af 1293 mulige, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.



Den populære politiker og socialdemokrat kan således skifte visitkortet som tidligere udenrigsminister ud med præsident, når han formelt kan flytte ind i præsidentboligen 19. marts



Han var forud for afstemningen i Forbundsforsamlingen storfavorit til posten.



Forsamlingen består af medlemmer i Forbundsdagen og af Forbundsrådet, der består af repræsentanter for delstaternes regeringer.



Posten som tysk præsident har overvejende ceremoniel betydning. Præsidenten forventes dog at være et moralsk fyrtårn, som holder vigtige taler og kan flytte samfundsdebatten.



I sin takketale lægger Steinmeier også op til en kamp for stabilitet og mod.



"Når fundamentet vakler andre steder, må vi stå endnu stærkere fast på dette fundament. Lad os være modige. Så er jeg ikke bekymret for fremtiden," siger han.



Steinmeier er en af Tysklands mest populære politikere og har overgået forbundskansler Angela Merkel i popularitet i meningsmålinger.



Han har som udenrigsminister været en af de mest synlige og markante kritikere af USA's præsident, Donald Trump.



Blandt andet har han kaldt Trump en hadprædikant og advaret om, at Trumps choksejr kan gøre USA's udenrigspolitik mere uforudsigelig.



Den konservative forbundskansler, Angela Merkel, og hendes parti, CDU, meddelte allerede sidste år, at man støttede den nu 61-årige Steinmeier som ny præsident i Tyskland.



Også det konservative bayerske søsterparti, CSU, har støttet Steinmeier.



Steinmeier overtager posten fra 77-årige Joachim Gauck. Gauck har ønsket at træde tilbage på grund af sin alder. Han var præst i det tidligere Østtyskland, før han blev landets præsident.



