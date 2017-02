Vælgere trodser fortsat DF efter sag om EU-misbrug

Da sagerne om muligt snyd med EU-støtte for alvor ramte Dansk Folkeparti i efteråret, kunne det straks aflæses i meningsmålingerne.



Partiet røg ud i en krise, som har hængt ved i målingerne lige siden.



Nu står Kristian Thulesen Dahls tropper dog til at få 17,4 procent af stemmerne ifølge en ny meningsmåling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.



Det er en tilbagegang på 3,7 procentpoint siden valget i juni 2015. Men det er en kneben fremgang for DF, der var helt nede at ramme 14,6 procent i slutningen af november ifølge en anden måling.



Dermed ser vælgerflugten ud til at have stabiliseret sig efter flere målinger med nogenlunde samme resultat.



Der skal dog tages højde for den statistiske usikkerhed, som er på 2,3 procentpoint for DFs vedkommende.



DF har været i kraftig modvind, efter at EU-parlamentariker Morten Messerschmidts mulige misbrug af EU-støtte blev afsløret.



Regeringens støtteparti brugte EU-støtte til middage, julekort, annoncekampagner og sommergruppemøder.



EU's antisvindelenhed, Olaf, undersøger stadig, om der kan være svindlet med partiets EU-støtte.



Det ser ud til at være DF, som desuden blev beskyldt for en kovending i sagen om tilknytningen til Europol, der fortsat bløder mandater til rød blok.



Oppositionen står stadig til at vinde regeringsmagten med 92 mandater, hvis der var valg i morgen. Blå blok står til at få 83 mandater.



Efter et pusterum i oppositionen står SF til at modtage 5,9 procent af stemmerne. Det er en fremgang på hele fire mandater og 1,7 procentpoint siden valget.



Voxmeters måling baserer sig på telefoninterview med 1025 repræsentativt udvalgte personer over 18 år og er gennemført i perioden fra 6. til 11. februar.



Den maksimale usikkerhed på de enkelte partier er på plus/minus 2,7 procentpoint.



/ritzau/