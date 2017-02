Nordkorea har søndag prøveaffyret et ballistisk missil.



Det oplyser det sydkoreanske militær ifølge nyhedsbureauet Yonhap.



Både det amerikanske og det japanske forsvarsministerium bekræfter oplysningen ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Missilet blev sendt i retning af Det Japanske Hav klokken 7.55 søndag morgen lokal tid og styrtede ifølge en meddelelse fra Sydkoreas militærkommando ned cirka 500 kilometer ude over havet.



Med affyringen har Nordkoreas enerådende leder, Kim Jong-un, endnu en gang trodset USA, som gentagne gange har betegnet de nordkoreanske testaffyringer som en provokation.



Missiltesten er den første, Nordkorea har foretaget, siden Donald Trump blev indsat som USA's præsident 20. januar.



Magtdemonstration



Da Jong-un i begyndelsen af januar lod forstå, at hans isolerede stat er tæt på at kunne foretage en test med et interkontinentalt missil (ICBM), fik det Trump til Twitter-tasterne.



"Nordkorea har lige fastslået, at det er i de afsluttende faser med at udvikle et atomvåben, der er i stand til at nå dele af USA. Det kommer ikke til at ske," skrev han.



Sydkoreas militærledelse skriver i en meddelelse, at "vores vurdering er, at dette er en magtdemonstration som svar på USA's nye administrations hårde linje mod Nordkorea".



Trump, som denne weekend har besøg af den japanske premierminister, Shinzo Abe, har endnu ikke kommenteret hændelsen.



En talsmand fra Det Hvide Hus oplyser dog, at præsidenten er opmærksom på affyringen og følger situationen.



Ifølge kilder i både det amerikanske og sydkoreanske militær er der tilsyneladende ikke tale om et interkontinentalt missil.



Testaffyringer



I 2016 gennemførte Nordkorea otte testaffyringer med sit ballistiske mellemdistancemissil med navnet Musudan.



Nordkorea har siden 2006 været under FN-sanktioner på grund af landets test af atomsprængninger og ballistiske missiler.



Et ballistisk missil som Musudan har en rækkevidde på mellem 1000 og 3000 kilometer.



Dermed kan det udgøre en fare for Sydkorea og Japan. Men kun en af de otte affyringer i fjor blev en succes.



Interkontinentale missiler derimod kan flyve meget længere og nå fra et kontinent til et andet.



Rækkevidden for den slags våben spænder ifølge Reuters fra 5500 til 9000 kilometer.



/ritzau/