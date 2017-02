Ny overenskomst for 230.000 ansatte i industrien er på plads

Der er søndag formiddag indgået forlig om en ny overenskomst på industriens område.



Det oplyser parterne, der præsenterer indholdet klokken 14.00 i Industriens Hus i København.



Overenskomsten mellem Dansk Industri og CO-industri omfatter cirka 230.000 ansatte i industrien og ventes at sætte rammerne for de øvrige overenskomster.



De store grupper i forårets overenskomstforhandlinger er ud over industrien byggeriet med 110.000 beskæftigede, transportsektoren med 80.000, finans med 64.000 og handel og service med 45.000 beskæftigede.



Parterne i industrien har forhandlet om en ny overenskomstaftale siden 4. januar.



/ritzau/