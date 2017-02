Trump forsikrer Japan om opbakning til at tøjle Nordkorea

Relateret indhold Artikler

Det var en usædvanligt kortfattet Donald Trump, der udtalte sig til pressen sammen med den japanske premierminister, Shinzo Abe, efter at Nordkorea søndag morgen igen prøveaffyrede et ballistisk missil.



"Jeg vil have, at alle ved, at USA står bag Japan - vores tætte allierede - 100 procent, tak."



Det var ordene fra præsidenten på det fælles pressemøde, der blev indledt af den japanske premierminister, der ser med stor alvor på den nordkoreanske provokation.



"Nordkoreas seneste affyring af et ballistisk missil er fuldstændig uacceptabel," siger Abe på pressemødet.



Nordkorea har adskillige gange testet ballistiske missiler, men det er første gang, efter at Donald Trump blev indsat som præsident i USA 20. januar.



Donald Trumps administration vil i øvrigt presse Kina til at gøre mere for at holde styr på Nordkorea.



Det siger en kilde tæt på den amerikanske præsident til nyhedsbureauet Reuters.



Det kommer ikke bag på Trumps folk, at affyringen sker få uger efter republikanerens indtog i Det Hvide hus.



Man har således forventet en "provokation" fra Nordkorea.



"Det var ikke overraskende. Nordkoreas leder kan lide at tiltrække sig opmærksomhed på tidspunkter som dette," siger kilden.



Kina har endnu ikke kommenteret prøveaffyringen, som endte med, at missilet styrtede ned i Det Japanske Hav cirka 500 kilometer fra den nordkoreanske østkyst.



Kina er Nordkoreas eneste allierede af betydning på den globale politiske scene, men styret i Beijing har tidligere udvist irritation over Nordkoreas prøveaffyringer af missiler.



/ritzau/