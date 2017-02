Et flertal i Folketinget er bekymret over, at der visse steder i landet bor flere indvandrere og efterkommere end etnisk danskere.



Det blev torsdag vedtaget i en udtalelse i Folketinget. Siden har debatten raset, og kritikken er gået på, at der skelnes mellem danskere og efterkommere af indvandrere.



Indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen (V) erkender, at det var en klodset formulering.



"Det bliver læst, som om at vi mener, at man ikke kan være dansker, hvis man ikke er født i Danmark, eller hvis ens forældre ikke er født i Danmark. Det mener vi naturligvis ikke."



"Der er masser, der er kommet hertil og har taget Danmark til sig, og som er danskere, og det er dejligt. Derfor er det lidt ærgerligt, at sådan en formulering gør, at nogle føler sig fremmedgjort," siger han.



Forslaget til vedtagelse omhandlede andelen af etniske danskere i boligområdet Brøndby Strand.



I forslaget lyder det:



"Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 50 procent."



"Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark."



Allerede før forslaget blev behandlet torsdag, havde formuleringen fået flere politikere og borgere på sociale medier til tasterne.



De Konservatives integrationsordfører, Naser Khader, erkender, at formuleringen kan misforstås.



"Jeg erkender, vi kunne have formuleret os lidt mere præcist og utvetydigt," siger Khader, der mener, at dele af oppositionen fordrejer vedtagelsen:



"Der er også nogen i oppositionen, der bevidst har fordrejet vedtagelsen. Så det ender med at jeg får henvendelser fra folk, der taler om, at vi i Folketinget har vedtaget noget, som minder om Nürnberg-racelovene fra 1935. Det er helt vildt," siger han.



"I stedet for en debat, der drejer sig om at forebygge ghettoer, så handler det nu om, hvornår man er dansker og ikke dansker. Det ærgrer mig," siger Khader.



Integrationsordfører og De Radikales næstformand, Sofie Carsten Nielsen, afviser, at der skulle være tale om politisk drilleri.



"Jeg synes faktisk ikke, det er dril. Det er faktisk helt alvorligt, netop fordi vi skal tage os selv alvorligt, og vi vil gerne have Venstre med på det. Folk er blevet stødt over det her, og de føler sig tilsidesat," siger hun.



Hun vil fremsætte et nyt forslag til vedtagelse, når Folketinget åbner efter vinterferien.



Gruppeformand Jacob Mark (SF) vil indkalde til forespørgselsdebat for at blive klogere på Venstres holdning.



