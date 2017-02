Trumps statsbesøg i Storbritannien udsat

Den amerikanske præsident Donald Trumps besøg i Storbritannien vil blive udsat til et tidspunkt mellem august og slutningen af september. Det skriver Bloomberg på baggrund af oplysninger i avisen The Guardian.



Beslutningen om at udsætte mødet fra mj til sensommeren kommer så samtidig med, at det britiske parlament er på sommerferie, hvilket kan være belejligt for Trump, efter at formanden for det britiske parlament,John Bercow, tidligere på ugen sagde, at han ikke vil lade Trump tale til parlamentet, når han kom til landet.



At tale til parlaments medlemmerne er en gestus, som ofte vises til besøgende statsoverhoveder. Tidligere amerikanske præsidenter som Barack Obama og Bill Clinton har eksempelvis tidligere talt for en lukket kreds af britiske parlamentarikere.



Trumps besøg forventes at vare fra torsdag til søndag, skriver Guardian, der videre skriver, at hans besøg kan blive mødt af meget voldsomme protester, hvilket kan føre til, at han vil bruge meget lidt tid i London.



Trump er i sine første uger i Det Hvide Hus blevet mødt med voldsomme protester globalt, hvilket blandt andet skyldes hans indrejseforbud til USA for folk fra Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen.



Den britiske premierminister Theresa May var den første europæiske statsleder, der mødte Trump i Washington, hvor han udtrykte støtte til Storbritanniens beslutning om at forlade EU, hvor Trump sagde, at brexit var en ”god ting.”