Trump tager nye skridt på immigrationsområdet i den kommende uge

Den amerikanske præsident, Donald Trump sagde fredag på et pressemøde i Washington, at han vil gå videre med tiltag på immigrationsområdet i næste uge.



Det sker efter en appeldomstol torsdag afviste at gennemføre hans bandlysning af indrejse til USA af mennesker fra syv lande i tre måneder, med overvejende muslimske indbyggere. De lande er Iran, Syrien, Irak, Yemen, Libyen, Somalia, og Sudan.



"Vi komer til at gøer noget meget hurtigt, der har noget med øget sikkerhed at gøre for vort land. Det kommer I til at se på et tidspunkt i næste uge," sagde Donald Trump uden at præcisere hvad det er.



Has tone var, ifølge Bloomberg, noget mere afdæmpet end torsdag, da han karakteriserede afgørelsen fra appeldomstolen som skamfuld og truede med at møde de involverede dommere i retten.



"Vi gør alt det nødvendige for at holde landet sikkert," sagde han på pressekonferencen.