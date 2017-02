Uber: Vi bliver og kæmper i Danmark

Relateret indhold Tilføj søgeagent Uber Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Uber

Opdateret kl- 10.58 - Uber vil blive i Danmark og kæmpe, trods den nye taxalov. Det oplyser talsmand for Uber Kristian Agerbo på et pressemøde i København.



"Jeg vil gerne slå det fast, at vi bliver og kæmper i Danmark," siger Kristian Agerbo på pressemødet.



Selskabet, der er kernen i en længere strid om, hvorvidt Uber-appen er en teknologi, eller om selskabet bag reelt er en taxatjeneste, var allerede torsdag ude med riven efter den nye taxalov.



Ifølge den politiske aftale, der er indgået, kommer loven til at stille en række krav om taxameter, sædefølere i bilerne og en såkaldt universaltilladelse til chaufførerne, hvilket er faldet Uber for brystet.



"Forslaget vil indføre en masse teknologiske krav, som efter vores mening er forældede og bagudskuende. Det er et tilbageskridt - ikke kun for Uber i Danmark, men for hele Danmark," siger Kristian Agerbo og tilføjer:



"Det handler ikke så meget om Uber, men om hvordan Danmark tilgår ny teknologi."



Aftalen om den nye taxalov fjernede desuden loftet over antallet af biler og geografiske begrænsninger for bilerne.



Kristian Agerbo afviser dog direkte på pressemødet at svare på, om Uber kan leve op til kravene om bl.a. licenser mm.



"Vi vil selvfølgelig gerne leve op til krav, der er fornuftige," siger han, dog uden at komme det nærmere og tilføjer:



"Det er klart, man ikke kan udnytte potentialet i Ubers teknologi med den aftale, der ligger nu."