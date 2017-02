Kommuner raser over milliongevinst til KMD-top

Landets kommuner langer hårdt ud efter KMD, efter at det er kommet frem, at it-selskabets amerikanske ejere har tildelt ledelsen et stort aktieprogram. Det skriver Jyllands Postens erhvervsmedie, Finans.



Hvis planerne om at børsnotere KMD lykkes, vil topchef Eva Berneke sammen med en gruppe af øvrige ledere angiveligt kunne dele et pænt trecifret millionbeløb.



Oplysningerne om aktieprogrammet har overrasket kommunerne, der er KMD's største kunde.



Kommunerne er midt i et højdramatisk slagsmål med KMD om forsinkelser af vigtige it-systemer.



Kommunernes Landsforenings formand, Kalundborg-borgmester Martin Damm (V), har tidligere beskyldt KMD for at misbruge selskabets monopolstatus og malke de danske skatteborgere.



Han mener, at aktieprogrammet kan forklare ledelsens ifølge ham kortsigtede forsøg på at lænse kommunerne frem mod en børsnotering.



"Vi har hele tiden haft en mistanke om, at der var nogle andre incitamenter, der styrede KMD's ledelse end at levere gode systemer til kommunerne på langt sigt. Oplysningerne om et incitamentsprogram bekræfter blot den mistanke," siger Martin Damm til Finans.



KMD's amerikanske ejere, kapitalfonden Advent International, stod i efteråret bag et aktieprogram i Nets, der er blevet kaldt det mest lukrative nogensinde i Danmark.



Her fik 70 chefer deres investering 130 gange igen. Aktieprogrammet havde en værdi på 1,8 milliarder kroner, da selskabet blev børsnoteret i september.



Advent International afviser at kommentere eller forklare KMD-ledelsens incitamentsprogram.



KMD oplyser, at selskabets direktion og ledende medarbejdere ejer 2,8 procent af aktierne i holdingselskabet bag KMD.



Det svarer angiveligt til et pænt trecifret millionbeløb afhængig af den endelige salgspris.



