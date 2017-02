Appeldomstol afviser at genindføre Trumps indrejseforbud

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. februar 2017

USA's føderale appeldomstol i San Francisco stadfæster den midlertidige suspendering af præsident Donald Trumps indrejseforbud mod borgere fra syv lande med overvejende muslimsk befolkning.Afgørelsen blev truffet enstemmigt af tre dommere ved The 9th U.S. Circuit Court of Appeals.Det oplyser domstolen i en erklæring kort tid efter midnat til fredag dansk tid."Vi mener ikke, at regeringen har haft held til bevise berettigelsen af sin appel," oplyser domstolen ifølge nyhedsbureauet AFP.Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Det Hvide Hus ikke umiddelbart nogen kommentar til afgørelsen.Dog skriver Donald Trump på Twitter efter afgørelsen fra appeldomstolen:"Vi ses i retten! Vores lands sikkerhed er på spil."Det sker med henvisning til, at afgørelsen fra appeldomstolen i San Francisco kan ankes til Højesteret.Indrejseforbuddet har været suspenderet siden fredag 3. februar, hvor dommer James Robart i Seattle i delstaten Washington beordrede et midlertidigt og landsdækkende stop for Trumps kontroversielle foranstaltning.Statsadvokater fra delstaterne Washington og Minnesota har udfordret indrejseforbuddet og mener, at det skal ophæves permanent, fordi dekretet har "udløst kaos".Tirsdag skulle de tre dommere i San Francisco under en høring høre argumenterne for Donald Trumps indrejseforbud.Men ifølge Reuters undlod justitsministeriets advokat, August Flentje, at svare konkret på en række spørgsmål.Blandt andet da dommerne spurgte, om myndighederne har knyttet immigranter fra nogen af de syv lande, som indrejseforbuddet gælder for, til terrorisme.Flentje svarede blot, at USA's præsident har ret til at vurdere trusler mod nationens sikkerhed.Donald Trump indførte 27. januar et midlertidigt indrejseforbud mod borgere fra Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen. Samtidig udelukkede han syriske flygtninge på ubestemt tid.Indrejseforbuddet har ifølge præsidenten til formål at forhindre "radikale, islamistiske terrorister" i at komme til USA./ritzau/