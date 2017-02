Theresa May vil udløse artikel 50 sidst i marts

Den britiske premierminister, Theresa May, vil udløse artikel 50 om britisk farvel til EU i slutningen af marts.



Udmeldingen fra den britiske regeringsleder kommer dagen efter parlamentet ved en afstemning onsdag aften gav regeringen grønt lys til at aktivere EU-traktatens artikel 50 om udmeldelse af unionen.



Det skete som ventet med et overbevisende flertal.



I Underhuset stemte 494 medlemmer for loven. 122 stemte imod.



Premierministeren har længe sagt, at hun ville indlede forhandlingerne med EU senest med udgangen af marts.



Ville træffe beslutning uden om parlamentet



I juli i fjor overtog Theresa May posten som konservativ leder og premierminister, selv om hun i det splittede parti havde støttet den fløj, som ønskede at blive i EU.



Hun sammensatte efterfølgende en regering af folk med tungt fokus på fløjen, som ønskede at forlade unionen.



May havde i første omgang lagt op til, at hun og regeringen kunne træffe en beslutning om brexit - uden parlamentet. Den gik ikke.



Parlamentsmedlemmer klagede over dette, og de vandt også en retssag om spørgsmålet.



/ritzau/AFP