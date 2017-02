Brugerne på LA's Facebook-side raser over taxaaftale: Tager I pis på os?

Det som Facecebook-brugerne især er utilfredse med er, at LA’s egen transportminister Ole Birk Olensen har indgået et kompromis med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, hvor der stilles en række skærpede krav til fremtidens Uber-chauffører.



Kravene betyder, at Uber-chauffører fremover skal have taxameter, sædeføler, kamera, skilt på taget, cykelholder, automatisk tændende lys i bilen, tilladelsesnummer på siden og andet i sin bil.



”Det er en trist dag for fremtidens Danmark og LA. Jeg er på ingen måde tilfreds med dette udfald. Ja, taxaloven trængte til fornyelse, men mulighederne i Uber er ikke med. Dette er Ubers død og I ved det godt. Uber er fremtiden og skal selvfølgelig reguleres med skatteforhold, men ikke med sædefølere og taxameter. Hvad er det her, 1994?,” skriver brugeren Mads Bang Jensen.



”Lool, taxameter? Seriøst? Jeres forsøg på at italesætte dette som en sejr er til grin,” skriver Ricki Jonas.





Søren Juliussen mener ikke det kan kaldes en sejr.



”Det er jeg sgu ked af at sige. Når andre kan stemme sig til hvem der må køre mig rundt i byen har demokratiet taget overhånd. Jeg er ikke i tvivl om at i har kæmpet bravt, men det er for sindssygt at være vidne til et Danmark hvor folk har hænder og snude så langt ned i hinandens lommer og hverdag,” skriver Søren Juliussen.















På Liberal Alliances (LA) Facebook-side er dommen over partiets aftale om en ny taxalovgivning meget klar.”Beklager at sige det, men den taxalov er da lige til at lukke op og skide i. Ingen muligheder for at ny teknologi kan erstatte gammel - sædeføler og taximeter stadigvæk påkrævet? Tager I pis på os?” skriver eksempelvis Troels Andersen.