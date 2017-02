Konservative og Liberal Alliance raser mod egen taxaaftale

Liberal Alliance er ikke begejstret for den nye taxalov, som partiets egen transportminister, Ole Birk Olesen, netop har forhandlet på plads med et flertal af Folketingets partier.



”Vi er stolte af, at vi med Ole Birk Olesen ved roret har sikret mere rimelige kår og mere ilt til en trængt taxabranche. Til gengæld lykkedes det ikke at gennemføre en liberalisering for de nye tjenester, som danskerne har taget til sig,” skriver Liberal Alliance på deres Facebookside.



Liberal Alliance erkender, at den nye lov lægger begrænsninger på kørselstjenesten Uber, hvilket er til skade for forbrugerne.



Som led i aftalen er det besluttet, at Uber-chauffører skal man have taxameter, sædeføler, kamera, skilt på taget, cykelholder, automatisk tændende lys i bilen, tilladelsesnummer på siden og meget andet i sin bil.



”Der er desværre partier, der gerne vil hælde cement ud over Danmark, og som vil forhindre nye teknologiske løsninger i at vinde indpas i et utopisk forsøg på at bevare alting præcis som de er nu,” skriver Liberal Alliance og slutter:



”300.000 danskere har ellers givet deres holdning til kende: De har downloadet Ubers app, og de er glade for at bruge den tjeneste, Uber tilbyder. Men Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mener ikke, danskerne selv må bestemme. Det er virkelig en skam.”



Konservative: Skader forbrugerne



De Konservative er heller ikke begejstret for den aftale, som de selv er en del af.



”Med den ny taxalov skal man stille med 40.000 kroner for at køre taxa. DF og Socialdemokraterne elsker åbenbart monopoler og beskyttelse mod konkurrence, mere end de har lyst til at få de fattige i arbejde," siger den konservative transportordfører Rasmus Jarlov, der samtidig spørger om kravene til Uber er til gavn for forbrugerne.



"Naturligvis ikke," siger Rasmus Jarlov og slutter:



"Det tjener kun ét eneste formål: At sikre, at det kun er lige præcis de mennesker, som kører taxa i dag, som også fremover kan køre taxa."