Danmark tager første skridt mod ny aftale med Europol

Europa-Parlamentets Borgerrettighedsudvalg siger i en vejledende afstemning god for første skridt mod en aftale om fortsat dansk deltagelse i det europæiske politisamarbejde, Europol.



Udvalget stemmer torsdag formiddag for at tilføje Danmark på en liste over tredjelande, som Europol kan indgå samarbejdsaftaler med. Der står i forvejen 29 lande på listen.



Det samlede parlament stemmer om listen i næste uge, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gæster parlamentets plenarsamling i Strasbourg.



Det er ikke et formelt krav, at parlamentet godkender en dansk Europol-aftale. EU-Parlamentet skal blot høres, men den parlamentariske godkendelse kan ses som et vigtigt politisk signal.



Selve aftalen om det danske samarbejde er endnu ikke kendt i detaljer. Den konkrete tekst er i øjeblikket ved at blive formuleret i EU-Kommissionen og ventes præsenteret i midten af marts.



Aftalen ventes blandt andet at give Danmark mulighed for at udstationere forbindelsesofficerer i Europols hovedkvarter i Haag i Holland. Der er også lagt op til, at Danmark får observatørstatus i Europols bestyrelse.



Danmark kan som eksternt samarbejdsland ikke bevare sin nuværende direkte adgang til at søge i Europols databaser. Men tanken er, at dansk politi døgnet rundt kan bede ansatte i Europol om at foretage søgninger på Danmarks vegne.



