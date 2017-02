Trumps forbud rammer efterspørgsel for USA-rejser

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Donald Trump

Præsident Donald Trumps kontroversielle indrejseforbud for borgere fra syv lande afholder også personer fra andre lande fra at bestille en rejse til USA.



I dagene efter forbuddet blev indført i slutningen af januar, faldt bestillingerne af flybilletter til USA med 6,5 procent sammenlignet med sidste år.



Det viser data fra ForwardKeys, som dagligt analyserer millioner af flybookinger fra globale reservationssystemer.



Trump underskrev 27. januar en bekendtgørelse, der forbyder personer fra syv mellemøstlige og afrikanske lande at rejse til USA.



Der er tale om Syrien, Iran, Irak, Yemen, Libyen, Sudan og Somalia.



Forbuddet har med virkning fra 3. februar været sat ud af kraft efter en kendelse fra en føderal domstol.



Ifølge Forwardkeys var antallet af ankomster fra de syv lande 80 procent lavere i perioden fra 28. januar til 4. februar sammenlignet med samme periode året før.



Men restriktionerne lader også til at have afskrækket rejsende fra andre lande.



Fra vesteuropæiske lande blev der booket 13,6 procent færre flybilletter til USA i de otte dage. Fra Nordeuropa var nedgangen på godt seks procent.



Inden Trump udstedte sit dekret, lå antallet af bestilte flybilletter til USA ellers højere end året før.



Data fra ForwardKeys viser også, at der de kommende tre måneder vil ankomme 2,3 procent flere rejsende til USA fra udlandet end sidste år.



Trumps administration forsøger at få omstødt den kendelse, som indtil videre har suspenderet indrejseforbuddet.



En appeldomstol i San Francisco ventes i løbet af de kommende dage at tage stilling til anken.



/ritzau/Reuters