Britisk regering får magt til at aktivere EU-exit

Underhuset i det britiske parlament stemmer for lov, der giver regeringen magt til at aktivere EU-traktatens artikel 50 om udmeldelse af EU.



Dette skridt bringer premierminister, Theresa May et skridt videre i at gennemføre Brexit.



Afstemningen blev vedtaget med 494 stemmer for og 122 imod i Underhuset.



Loven går nu op i Overhuset, der skal stemme om den, den 7. marts.



Når loven er vedtaget i begge huse, giver det permierministeren magt til at aktivere artikel 50.



Mens regeringen nu ser ud til at holde permierministerens plan om at starte processen den 31. marts kom den ikke igennem uden indsigelser.



Brexit minister, David Jones var nødt til at love, at der senere hen vil komme en afstemning i Underhuset om den endelige aftale med EU.