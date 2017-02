Trump beskylder USA's domstole for at være meget politiske

USA's præsident skærper sin kritik af det amerikanske retssystem, efter at hans indrejseforbud mod syv lande er blevet bremset.



"Domstolene forekommer at være meget politiske, siger Donald Trump under et møde med politichefer i Washington.



Et panel med tre dommere ved en appeldomstol i San Francisco lyttede tirsdag til argumenter fra regeringen.



Trump har anket en føderal dommers afgørelse om at suspendere et dekret, der er rettet mod syv landes borgere.



Det forbyder borgere fra Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen at komme til USA. Foreløbigt i 90 dage.



Kunne ikke fælde en dom



Appeldomstolen kunne ikke fælde en dom, da justitsministeriets advokat ikke svarede konkret på alle spørgsmål.



Advokaten undveg flere spørgsmål fra dommerne.



Blandt andet skete det, da de tre dommere spurgte til, om myndighederne har knyttet immigranter fra nogen af de syv lande til terrorisme.



Advokaten svarede, at USA's præsident har ret til at vurdere trusler mod nationens sikkerhed.



Klagede over sin datter



Trump har også onsdag sendt kritik i en helt anden retning. På Twitter skrev han efter mødet med politicheferne om forretningskæden Nordstrom.



Nordstrom har besluttet at stoppe salget af en tøjserie, som præsidentens datter står bag.



"Min datter Ivanka er blevet behandlet uretfærdigt at Nordstrom. Hun er et fantastisk menneske, som altid skubber mig i den rigtige retning. Elendigt, skriver Trump.



Kæden, som har 350 butikker over USA og Canada, meddelte i sidste uge, at dårligt salg var årsagen til, at man ikke længere ville have Ivanka Trumps tøj på hylderne.



/ritzau/Reuters