Tør du? Tilbud om rente på 10 pct. på to-årig euro-statsobligation

En rente på over 10 pct. på en toårig statsobligation i eurozonen lyder som et tilbud, der er for godt til at være sandt.



Det er det måske også.



For det forudsætter, at man er villig til at låne sine penge ud til den græske Syriza-ledede regering, der på ny er på vej ind i øjet af en europæisk valutastorm. Risiko for grexit og statsbanketor er tilbage på den europæiske dagsorden.



Årsagen er, at uenighed om nye reformer og krav til størrelsen af det primære græske budgetoverskud truer den næste store udbetaling af økonomisk hjælp til Grækenland. Uden lånet, hænger Grækenlands offentlige økonomi ikke sammen.



Ted Malloch, den mand præsident Donald Trump har udpeget til ny EU-ambassadør, forudsagde tirsdag aften på et græsk talk-show, at grækerne selv vil bede om at træde ud af euro-samarbejdet.



"De barske finanspolitiske stramninger har været en total fiasko. Jeg har mange akademiske græske venner, der siger at situationen er aldeles uholdbar. Så man må spørge sig selv, om det, der kan komme, er værre end den nuværende situation" siger Malloch på TV-showet Istories.



Ted Malloch har allerede gjort sig dybt upopulær i Bruxelles ved også at spå om EUs sammenbrud, og i Europa-Parlamentet arbejdes der på, at han ikke skal godkendes som USAs ambassadør.



Men stormen om græsk euro-medlemskab er også tiltagende i Tyskland, hvor finansminister Wolfgang Schäuble offentligt har tilkendegivet, at det bedste er, at Grækenland får sin drakme tilbage.



Grækenland er én gang er gået teknisk statsbankerot - hvilket kostede private indehavere af græske statsobligationer ca. 80 pct. af deres investering - og har kun undgået et ukontrolleret økonomisk sammenbrud, fordi de øvrige eurolande tre gange har ydet enorme milliardlån. senest med 86 mia. euro i 2015.



Mandag i denne uge stod det klart, at der i IMF er intern uenighed om, hvilke krav man skal stille til grækernes offentlige budget. Det kan blokere for den IMF-deltagelse i den aktuelle långivning til grækerne, som eurolandene med Tyskland i spidsen insisterer på.



"IMF har endnu ikke sagt nej til at deltage i lånet, men der er en voksende risici for, at de gør det. Eftersom Grækenland er afhængig af låneudbetalinger, for at kunne betale af på eksisterende lån, er der en voksende risiko for statsbanketot og grexit" siger Jennifer Mckeown, økonom i Capital Economics, til Guardian.



Hun henviser til, at IMF vurderer, at den græske statsgæld når 175 pct. af bnp i år og uden en betydelig gældsomlægning vil den fortsætte med at vokse i de kommende år. Gælden er allerede tilbage på det niveau, hvor Grækenland sidst var truet af statsbankerot.



IMF's hævdvunde princip er, at man ikke låner ud til lande, der ikke overvejende sandsynligt kan servicere gælden. Det forudsættes som oftest, at landet sammen med IMF opstiller et meget stramt statsbudget.



Konsekvensen af IMFs mistillid er nye fald i aktier og obligationer i Athen, så den 10-årige rente aktuelt er på ca. 7,5 pct. og den toårige rente som nævnt er over 10 pct. Denne omvendte rentekurve indikerer, at investorerne på kort sigt er nervøse for en statsbankerot og et muligt græsk farvel til euro. En mulighed, der i i sidste uge blev luftet af flere parlamentsmedlemmer fra bl.a, Syriza.



Grækerne skal til juli betale 8 mia. euro tilbage til ECB, penge som man ikke har, hvis der ikke udbetales den planlagte del af lånet fra 2015.