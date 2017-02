Investeringer i motorveje, rastepladser og underjordiske parkeringsanlæg tager ikke højde for, at vejene inden længe er fyldt med selvkørende biler.



Det mener De Radikales erhvervsordfører, Ida Auken, der vil sætte skub i udviklingen i landet.



"Politikere og myndigheder opfører sig, som om verdenen om ti år ser ud, som den gør i dag. Vi bruger en halv million på at lave en underjordisk parkeringsplads uden at betænke, at de ti største bilfirmaer laver selvkørende biler," siger hun.



"Man kan ikke stoppe alle vores investeringer i infrastruktur, men de fleste har et sigte på 50 år."



Hun håber, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil gøre det klart for sine embedsmænd, at udviklingen er lige om hjørnet.



Ministeren har sat gang i en forsøgsordning, hvor selvkørende biler kan køre på offentlige, danske veje, hvis de består en godkendelsesprocedure.



Aalborg og Vesthimmerland Kommune er blandt de kommuner, der allerede har lagt billet ind på at gennemføre forsøg med selvkørende busser på bestemte, afgrænsede strækninger.



Ida Auken kalder det for "et rigtig godt første skridt". Alligevel mener hun, at der er brug for flere tiltag.



Derfor holder den såkaldte Sirikommission fredag en stor workshop, hvor fremtidige transportscenarier skal diskuteres.



Her vil der foruden De Radikale være repræsentanter fra transportbranchen og nogle af de firmaer, der udvikler førerløse biler.



Deres interesser er ikke på linje, fordi de førerløse biler, lastbiler og busser potentielt kan gøre mange arbejdsløse.



"Vi prøver at bringe dem sammen for at få diskussionen i gang. De skal rådgive os i fællesskab i stedet for mod hinanden."



"Vi er jo politikere, vi er ikke eksperter. Så vi har brug for, at de begynder at tale sammen," siger erhvervsordføreren.



Arbejdet skal føre til, at der i maj kommer en række anbefalinger til politikerne om, hvilke politiske områder der skal tænkes anderledes.



/ritzau/