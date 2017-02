Regeringen vil have EU-agentur med 900 job til København

Relateret indhold Artikler

Regeringen vil forsøge at flytte Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til Danmark, når agenturet ventes at forlade London, efter briternes kommende afsked med EU.



Dagens Medicin skriver, at regeringen ønsker agenturet til København.



Lægemiddelindustriforeningen har i samarbejde med andre organisationer været i gang med at klargøre et dansk bud, skriver mediet.



Der ligger aktuelt 900 arbejdspladser i EMA. Flere end 3000 eksperter har en løsere tilknytning til kontoret, skriver nyhedsbureauet AFP.



Det er både farmaceuter, biologer, læger og biokemikere, som arbejder med at bestemme, om medicin kan sælges i EU-landene.



Onsdag holder udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og Karen Ellemann (V), som snart overtager under Nørbys barsel, pressemøde.



Her vil regeringen komme med en udmelding om planen.



Også Københavns overborgmester Frank Jensen (S) er med på mødet.



Ud over det danske bud har også Sverige, Holland, Italien, Spanien, Frankrig og Polen lagt billet ind på agenturet, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Politico skriver ifølge Dagens Medicin, at også den irske regering ønsker lægemiddelagenturet.



Den nuværende leder af EMA, italieneren Guido Rasi, er bekymret over udsigten til flytning.



Han frygter, at man kommer til at miste eksperter. Han håber, at beslutningen snart bliver truffet.



"Vi vil foretrække at vide det snarest, så vi har rimelig tid til at flytte, og så arbejdet ikke bliver forstyrret," siger Rasi til AFP.



EMA blev etableret i 1995. 1100 medicinprodukter er godkendt på agenturet siden da.



I 2016 blev der givet 17 godkendelser til kræftmedicin, 14 til infektioner og ni til hjertesygdomme.



/ritzau/