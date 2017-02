Tre angreb i Danmark optræder på Trumps terrorliste

Here's the list the White House sent of attacks they feel "did not receive adequate attention from Western media sources." pic.twitter.com/lj8eOZQfnY — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) 7. februar 2017

Opdateret kl. 06.18Det Hvide Hus har offentliggjort en liste over 78 episoder, som den nye administration mener, er terrorangreb, der er blevet dækket for lidt af de amerikanske medier, skriver Washington Post.Under en tale mandag i Tampa i delstaten Florida langede Donald Trump ud efter medierne og beskyldte dem for ikke at dække angreb begået af radikale islamister, fordi de sker så ofte."Det er nu nået til et punkt, hvor det ikke engang bliver dækket. Og den meget, meget uærlige presse har ikke lyst til at dække det," sagde han under talen.Danmark optræder tre steder på listen blandt de 78 nævnte episoder.Det første af de danske angreb, der er nævnt på listen er angrebet ved Krudttønden i København. Her åbnede Omar Abdel Hamid el-Hussein ild mod et arrangement om ytringsfrihed. Filminstruktøren Finn Nørgaard omkom.Senere skød Omar Abdel Hamid el-Hussein en jødisk vagt Dan Uzan foran synagogen i Krystalgade i København. Omar El-Hussein blev efterfølgende skudt af politiet.Et andet angreb, der er nævnt på den amerikanske liste, er et knivangreb på en politibetjent i september 2015. Angrebet skete på asylcenteret i Sandholmlejren. Ingen omkom ved angrebet.Det sidste af de nævnte angreb er på to politibetjente ved Christiania september 2016. Her ville politiet stoppe en pusher, der i stedet vendte sig om og skød på betjentene. Ved episoden på Christiania blev en politibetjent skudt i ansigtet. Han overlevede angrebet.Siden fandt politiet frem til gerningsmanden, den 25-årige Mesa Hodzic, der var af bosnisk oprindelse. Mesa Hodzic blev senere skudt af politiet, da han forsøgte at flygte fra dem under en anholdelse.Blandt de 78 episoder er en lang række af de episoder, der har ramt Europa de seneste år.Blandt andet er angrebet mod spillestedet Bataclan i Paris, hvor 129 omkom på listen, ligesom angrebet mod Bruxelles metrostation er med på listen over angreb, der er ifølge Det Hvide Hus er dækket for lidt./ritzau/