Lady Gaga sender subtil hilsen til Trump under Super Bowl

Da sangerinden Lady Gaga natten til mandag dansk tid gik på scenen under Super Bowl-finalen, benyttede superstjernen sig af muligheden for at sende, hvad der bliver tolket som en spidsfindig hilsen til USA's nytiltrådte præsident.



Iført en glitrende dragt og knælange støvler indledte hun sit show til årets største amerikanske sportsbegivenheden med nummeret "This land is your land", skriver Reuters.



Nummeret er skrevet af den venstreorienterede folkesanger Woody Guthrie. Det bliver af nogle set som et alternativ til USA's nationalsang.



Bagefter optrådte Lady Gaga med et miks af nogle af sine største hits fra "Let's Dance" og "Poker Face" til "Born this way". Det sidstnævnte handler om at acceptere mennesker uanset etnicitet og seksuel orientering.



Det kan ses som en reaktion på den seneste tids anspændthed i amerikansk politik. Forrige fredag indførte Donald Trump i et indrejseforbud mod syv landes befolkninger, der overvejende er muslimer.



På scenen blev Lady Gaga bakket op af en gruppe dansere med forskellig etnicitet.



Showene ved Super Bowl-finalen, som er årets største amerikanske tv-begivenhed, er sjældent direkte provokerende. Sidste år overraskede Beyoncé mange ved at opføre sit nummer "Formation".



Musikvideoen til nummeret har nemlig et meget direkte budskab mod politibrutalitet.



