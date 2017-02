Socialdemokratiet stemmer oftere med de blå end de røde

Da Mette Frederiksen i 2015 overtog formandsposten i Socialdemokratiet, erklærede hun, at partiet ligger til venstre for den politiske midte, men at det også bør indgå forlig hen over midten.



Det sidste synes i den grad at være blevet ført ud i livet. Siden valget i 2015 har Socialdemokratiet stemt mere som de blå end som de røde partier i Folketinget. Det skriver Dagbladet Information.



I folketingsåret 2015-2016 har sosserne i gennemsnit stemt lige som henholdsvis Enhedslisten, Alternativet, SF og Radikale Venstre i 56 procent af afstemningerne i Folketinget.



Mens de i snit har været enige med Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti ved 72 procent af stemmeafgivelserne.



Det viser en ny gennemgang, som dataanalysefirmaet Buhl & Rasmussen har lavet ifølge Information.



"Det er ret markant og ikke set i dansk politik de seneste 15 år - og sikkert også meget længere, men det har vi ikke dataen til at vise," siger Niels Erik Kaaber Rasmussen, der er analytiker og ejer af Buhl & Rasmussen, til Information.



I 2015-2016 stemte Socialdemokratiet det samme som Venstre og Konservative i henholdsvis 80 og 76 procent af afstemningerne.



Enigheden med De Radikale lå til sammenligning på 75 procent, og partiet stemte kun det samme som SF og Enhedslisten i 57 og 43 procent af afstemningerne.



Siden dannelsen af VLAK-regeringen i folketingsåret 2016-2017 har Socialdemokratiet stemt det samme som både Venstre, Konservative og Liberal Alliance i 76 procent af Folketingets afstemninger.



Til sammenligning har partiet i samme periode gennemsnitligt stemt ligesom partierne i rød blok 61 procent af gangene.



Og det er noget nyt, at Socialdemokratiet nu i så høj grad samarbejder hen over midten, forklarer valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet Kasper Møller Hansen.



Han peger på, at man på bland andet udlændingepolitikken helt bevidst har valgt at gå med i nogle store forlig, "som bestemt ikke er resten af rød bloks kop te".



Det samme mener lektor i politologi ved Roskilde Universitet Flemming Juul Christiansen samt professor i statskundskab på Aalborg Universitet, Jørgen Goul Andersen.



"Der er tale om et politikskifte for at prøve at vinde nogle af de arbejdervælgere tilbage, som man har tabt til Venstre og Dansk Folkeparti," siger Jørgen Goul Andersen til Information.



/ritzau/